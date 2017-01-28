Дубль Кокорина принес «Зениту» вторую победу на сборах в Испании

Победой завершился товарищеский матч «Зенита» против польской «Легии» во втором матче сборов в Испании сегодня, 28 января. Итоговый счет – 2:0 в пользу петербургской команды.

В стартовом составе «Зенита» вышли: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Могилевец, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба. На 27-й и на 35-й минутах голом отличился Кокорин. В первом случае ему ассистировал Шатов, во втором – Жирков.

После перерыва главный тренер «Зенита» Мирча Луческу произвел две замены: вместо Лодыгина и Могилевеца вышли Бабурин и Маурисио соответственно. На 64-й минуте сине-бело-голубые сделали еще две замены: Жулиано и Кокорина сменили на поле Данни и Юсупов. На 81-й Шатов уступил место Лесовому. Финальный свисток зафиксировал счет 2:0.

Напомним, в первой матче испанских сборов «Зенит» обыграл норвежский клуб «Волеренга» 1:0. Следующую игру сине-бело-голубые проведут 1 февраля против еще одной норвежской команды – «Одд».