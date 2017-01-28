В бассейне на Урале утонул школьник

ЧП с 12-летним мальчиком произошло в Первоуральске. Ребенок утонул в бассейне санатория.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, ребенок вместе с 32-летней мамой приехал в санаторий около 10:00. Семья приехала в Первоуральск из Полевского и должна была провести там выходные.

Около 15:00 они прошли в бассейн и начали проходить инструктаж по технике безопасности. В тот момент в помещении находились около 40 человек. Неожиданно подростку стало плохо. Школьник упал в воду. Достали его быстро, но, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

В полиции добавляют, что мальчик учился в 6 классе. Мать его – учительница. Она сообщила полиции, что хронических заболеваний у сына не было.

Обстоятельства гибели ребенка теперь устанавливает полиция совместно со следователями СК.