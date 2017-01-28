Путин и Трамп провели телефонный разговор

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина завершился, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США.

Таким образом, беседа продолжалась около 45 минут.

Этот телефонный разговор лидеров России и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом.

Во время беседы президентов в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Ранее в субботу Дональд Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Россия рассчитывает, что после вступления Трампа в должность президента США отношения Москвы и Вашингтона, которые, по мнению российских властей, при предыдущем президенте Бараке Обаме полностью деградировали, начнут улучшаться.