Поклонская назвала Украину «временно оккупированной территорией»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что «временно оккупированной территорией» является Украина, а не Крым, как указано в названии департамента украинской прокуратуры, сообщает РИА «Новости».

«Уголовное дело о «госизмене» ведется в отношении меня на Украине исключительно по политическим мотивам», — сказала парламентарий.

По ее словам, уголовное преследование было начато из-за того, что она не поддержала переворот на Украине, а также «не исполняла преступных указаний и не вступила в преступный сговор с и.о. генпрокурора Украины Олегом Махницким, который был незаконно назначен на должность».

Кроме того, Поклонская заявила, что сообщала место и время, где она ждет украинских следователей и оперативников, о чем уведомила Департамент контрразведки СБУ. Тем не менее, по ее словам, никто не захотел приехать и задать вопросы.

«И ещё одно уточнение: на временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они — в Киеве, а не я», — добавила Поклонская.

Ранее Поклонская призвала украинскую прокуратуру возобновить дело о государственном перевороте, который произошел в 2014 году в Киеве.