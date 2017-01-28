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28.01.2017 20:50

ЦСКА подписал контракт со своим бывшим нападающим

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Аароном Оланаре, который уже выступал ранее за армейцев

Контракт с нигерийским нападающим рассчитан на 4,5 года. ЦСКА выкупил права на футболиста у китайского клуба «Гуанчжоу Фули».

Оланаре уже выступал за ЦСКА ранее. В прошлом сезоне ЦСКА взял игрока в аренду у «Гуанчжоу». В середине февраля ЦСКА подписал соглашение с китайским «Гуанчжоу Фули» о переходе нигерийского нападающего Аарона Оланаре на правах аренды до конца сезона-2015/2016 с правом последующего выкупа.

За ЦСКА нигериец в общей сложности провел 10 матчей, в которых забил три гола. В июне он получил тяжелую травму, из-за которой пропустил более полугода. По окончании срока аренды Оланаре вернулся в «Гуанчжоу» – ЦСКА своим правом выкупа не воспользовался.

Ранее 22-летний форвард выступал за нигерийский «Шутинг Старз», норвежские «Волеренгу» и «Сарпсборг». В составе национальной сборной он провел семь матчей и забил два мяча в отборочных матчах Кубка Африки-2015.
В первой части сезона в основном составе ЦСКА в нападении играл Ласина Траоре, однако он, вероятно, вернется в Европу. Также ЦСКА располагал шведом Карлосом Страндбергом, но швед покинул команду в январе и перешел в «Брюгге». Кроме двух легионеров, ЦСКА в атаке рассчитывал на игрока молодежки Федора Чалова.

Источник: РБК


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