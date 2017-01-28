В ДТП на «Скандинавии» пострадали семеро
Четыре машины столкнулись на трассе «Скандинавия» вечером 28 января. Все – попутки. Ранения получили сразу 7 человек. Серьезно пострадавших нет.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».
Четыре машины столкнулись на трассе «Скандинавия» вечером 28 января. Все – попутки. Ранения получили сразу 7 человек. Серьезно пострадавших нет.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».
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