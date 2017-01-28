Вице-губернатора Говорунова отправили в Москву на совещание по президентским выборам

Вице-губернатор Александр Говорунов в эти дни участвует в совещании в Администрации президента по поводу предстоящих выборов в 2018 году. Об этом «Фонтанке» сообщил собеседник в Смольном. Он отметил, что на совещание-семинар отправили всех региональных вице-губернаторов, отвечающих за внутреннюю политику. Им расскажут о том, как нужно вести президентскую кампанию.

Сам Говорунов подтвердил «Фонтанке», что находится в Москве, однако подробности визита сообщать не стал.

Отметим, что первый семинар-совещание с участием куратора внутренней политики в АП Сергея Кириенко прошел в конце декабря. Тогда перед чиновниками выступили политтехнологи и политологи с рассказом о новых технологиях, использовавшихся, в том числе, на выборах в США.