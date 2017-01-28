Боброва и Соловьев завоевали бронзовые медали ЧЕ в танцах на льду

Российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в чешской Остраве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне получили от судей 186,56 балла. Первое место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67 балла), серебро — у итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте (186,64).

Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми (166,93 балла), Виктория Синицына и Никита Кацалапов — десятыми (154,51 балла).

Боброва и Соловьев — олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях, также на их счету бронзовые медали мирового первенства 2013 года в Лондоне.