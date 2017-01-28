Краснодарское «Динамо» бойкотировало матч чемпионата России по волейболу

Игроки волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар) отказались выйти на матч чемпионата России по волейболу против «Енисея». Волейболисты объявили, что таким образом протестуют против финансовых проблем клуба.

«Динамо» не вышло на матч, который должен был состояться 28 января. Краснодарскому клубу было засчитано поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

«Все вы знаете, что команда испытывает финансовые проблемы. И ситуация остаётся без изменений. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь внимание к этой проблемы, мы пошли на такие жертвы. Это непросто было сделать. И, конечно же, в первую очередь хочется извиниться перед всеми болельщиками за такой невыход на игру. К сожалению, это было необходимо. Надеюсь, что это поможет. Под вопросом сейчас каждая игра. Каждая выездная игра. Так как нужны деньги на билеты, на гостиницу. Мы и так перед каждым туром не знаем: поедем на выезд или нет. Готовимся, не зная, что будет дальше», — цитирует капитана краснодарского клуба Леонида Кузнецова официальный сайт «Динамо».

«Динамо» пока не собирается сниматься с чемпионата России. Об этом агентству ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. При этом Шевченко признал, что у команды действительно есть серьезные финансовые сложности.

«Действительно, финансовая ситуация у клуба сложная. Мы пытаемся помогать со всех сторон. Я думаю, что здесь ребята уже просто дошли до предела, предел есть всему. Мы не одобряем этот бойкот, но относимся с пониманием.

На сегодняшний день о снятии клуба говорить рано, краснодарское «Динамо» продолжает выступление в чемпионате России», — сказал Шевченко.

В семнадцати турах чемпионата России краснодарское «Динамо» одержало только одну победу. Клуб идет на последнем месте в таблице.