Младенец пострадал в ДТП в Ленобласти
Вечером 28 января на трассе в Ленинградской области лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Жигули». Ранения получил один человек – малышка 2016 года рождения.
Подробности читайте на 47news.
Вечером 28 января на трассе в Ленинградской области лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Жигули». Ранения получил один человек – малышка 2016 года рождения.
Подробности читайте на 47news.
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