В Петербурге задержан создатель сайта «Шалтай-Болтай»

Владимир Аникеев, более известный пользователям сети как создатель сайта «Шалтай-Болтай» Льюис, был задержан в Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов разыграли целую операцию для того, чтобы выманить подозреваемого в публикации переписки чиновников из Украины. Об этом в субботу, 28 января, сообщает «Росбалт».

По данным издания, задержание произошло в конце октября 2016 года. Тогда Льюис прибыл в город на Неве из Украины. После этого он был доставлен в Москву. Обвинение главе хакерской группы предъявило следственное управление ФСБ.

Мужчина обвиняется по статье 272 УК РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации.

К моменту задержания ФСБ имело оперативные данные о том, что у команды «Шалтая-Болтая» есть переписка Владислава Суркова. В конце концов ее все же опубликовали на стороннем ресурсе, но контрразведчики подозревают, что размещением занимался сам Аникеев.

«Аникеев сразу начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания, в которых неоднократно упоминался сотрудник ФСБ Сергей Михайлов — как лицо, связанное с командой «Шалтая-Болтая», — рассказал собеседник «Росбалта».

Добавим, что в конце января 2017 года стало известно о других громких арестах хакеров. Так, например, задержанный по подозрению в государственной измене майор Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев, как оказалось, ранее сам был хакером.