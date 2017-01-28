Еще
19:01 28.01.2017
Новость часа
17:59
Сотрудники музея уговорили активистов покинуть Исаакиевский собор
Пришлите свою новость!
18:55
В Пушкине прошел турнир по единоборствам в честь легендарного Бати
18:50
Минобороны бросило новые силы на строительство железной дороги в обход Украины
18:46
РПЦ: противники передачи Исаакиевского собора представляют политические силы
18:39
Олланд призвал ответить на заявления Трампа о Brexit
18:30
Россия согласилась приютить украинских авиаконструкторов
18:19
Берлускони предъявлены обвинения в подкупе свидетелей
18:08
Турция готова принять в 2017 году пять миллионов российских туристов
17:59
Сотрудники музея уговорили активистов покинуть Исаакиевский собор
17:57
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана
17:46
Депутаты предложили штрафовать катающихся по диким снежным склонам
17:35
Моуринью назвал причины неудачного выступления «МЮ» в чемпионате Англии
17:26
Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить
17:24
Додон заявил, что Евросоюз обманул ожидания граждан Молдавии
17:13
Собиравшийся повторить берлинский теракт в Одессе убийца покончил с собой
17:02
В «Пятнице» рассказали о блокировке Dailymotion за «Ревизорро» и «Пацанок»
16:53
В России зафиксировали дефицит ингредиентов для Whiskas и Pedigree
16:46
В Исаакий вызван ОМОН
16:44
Российский скелетонист Александр Третьяков победил на этапе КМ в Кенигзее
16:35
СМИ узнали причину смерти первого главы ЛНР Валерия Болотова
16:24
В Швеции скончался всемирно известный фотограф Нильссон
16:16
В Петербурге сохранится туманная погода
16:15
Участники St. Petersburg LadiesTrophy2017 узнали соперников по первому кругу
16:04
Российские биатлонистки оказались на пьедестале в гонке преследования ЧЕ
15:53
Похитителя старинных икон задержали в Туле
15:41
Падение женщины с ребенком в московском метро назвали покушением на убийство
15:32
Петербургские автомобилисты не справляются с гололедом и туманом
15:23
Абрамовичу предложили арендовать стадион для «Челси» на 999 лет
15:14
Мэр Берлина написал письмо Трампу
15:02
На Марсовом поле завершаются акции в поддержку и против передачи Исаакиевского собора РПЦ
14:54
В почтовом терминале Пулково был переполох из-за учебной мины
14:45
Правительство не намерено вводить ограничения на наличные при покупках
14:36
С. Уильямс переиграла свою сестру Винус и в седьмой раз победила на Australian Open
14:34
Полиция подсчитала участников акций по передаче Исаакия РПЦ
14:25
Женщина и школьник упали на рельсы в московском метро
14:13
В петербургском отделе полиции задержанный до смерти избил сокамерника
14:02
Дворкович рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
14:01
Резник объявил о начале подготовки референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ
13:51
На проспекте Александровской Фермы прорыв и отключение тепла
13:51
Митинг на Марсовом поле: вид сверху
13:40
Бизнесмена с плохой репутацией избили и обстреляли в Петербурге
13:38
СМИ: неизвестные удалили электронные письма убийцы посла Карлова
13:32
Депутат Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея»
13:27
Россиянин Логинов победил в гонке преследования на ЧЕ, Гараничев — второй
13:21
Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе
13:16
Цукерберг выступил против указа Трампа о беженцах
13:08
На Марсовом поле начались митинги за и против передачи Исаакия РПЦ
13:07
Шарапова выпустит автобиографию
12:54
Дочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа
12:50
На Марсовом поле собираются сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ
12:48
Впервые за триста лет выборгский бизнес всё-таки потеснили
12:47
В Кронштадте из горящей поликлиники эвакуировали 15 человек
12:45
В Подмосковье напали на двух сотрудников Росгвардии
12:37
В Петербурге при штурме «музея Новороссии» ранен сотрудник полиции
12:34
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
12:32
Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками
12:25
ДТП на Ириновском: погиб один человек
12:16
Четверо россиян вошли в сотню величайших игроков в истории НХЛ
12:14
На ЛАЭС сработала аварийная защита
12:07
Росатом предложил финансировать строительство новых АЭС в Чехии
11:58
В Петербурге из-за невнимательности взрослых за сутки пострадали трое малышей
11:46
На ЛАЭС рабочие получили сильнейшие ожоги
11:45
Пропажа ребенка на Кузбассе привела к уголовному делу
11:36
Демократы осудили указ Трампа о приостановке приема беженцев в США
11:24
Умер солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович
11:15
СМИ: В Госдуме одобрили введение платы за вход в природные парки России
11:11
В Петербурге дизайнера штор избили, но не ограбили
11:04
В Норвегии обвинили Москву в попытке повлиять на Нобелевский комитет
11:00
В ДТП на Петроградской стороне лихач протаранил пять машин
10:55
Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154 Минобороны
10:50
Петербуржец попросил полицию найти дочь в Риме
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
28.01.2017 18:46

РПЦ: противники передачи Исаакиевского собора представляют политические силы

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал политизированной дискуссию о передаче церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, передают «Вести.ру».

«Я не считаю дискуссию вокруг передачи Исаакиевского собора дискуссией мировоззренческой. Это как раз дискуссия политическая, или, если хотите, она, безусловно, политизирована. Потому что, посмотрите, люди, которые находятся на острие атаки против передачи храма Церкви… — это, конечно, представители определенных политических сил, по понятным причинам», — сказал он.

Он также заявил, что в РПЦ рассчитывают на участие в заседании комитета Госдумы по культуре по вопросу о передаче собора, где пройдет обсуждение данной темы «в спокойной, доброжелательной обстановке, и в дружеской и деловой при этом атмосфере».

Источник: Газета.Ru

Справка:

Днем 28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевкого собора РПЦ . По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Однако, организаторы не согласны и называют другие цифры.

После акций на Марсовом часть противников передачи собора РПЦ оказались в Исаакии. Из-за начала службы вход в храм был закрыт. Однако, несколько человек все же успели воспользоваться предоставленной возможностью. Вместе с ними в собор также прибыли сотрудники полиции и ОМОН с целью пресечения потенциальных нарушений общественного порядка. Разойтись участников акции уговорили сотрудники музея .

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что вопрос решен. В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея церкви вызвала большой резонанс в обществе. На народном сходе 13 января противники решения властей объявили о планах на проведение протестного митинга 28 января на Марсовом поле.

Кроме того, оппозиционеры обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ, однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01

Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»

В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00

В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод

В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20

КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК

Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
РПЦ: противники передачи Исаакиевского собора представляют политические силы
Сотрудники музея уговорили активистов покинуть Исаакиевский собор
Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить
В Исаакий вызван ОМОН
В Петербурге сохранится туманная погода
На Марсовом поле завершаются акции в поддержку и против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Полиция подсчитала участников акций по передаче Исаакия РПЦ
Резник объявил о начале подготовки референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ
На проспекте Александровской Фермы прорыв и отключение тепла
Митинг на Марсовом поле: вид сверху
Битва за Исаакий на Потешном поле
Блокада: Железные герои войны
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилле Песси vs Фиделя Кастро
Тротуары останутся без соли, держитесь
Как Петербург вывернулся из сетки Lifenews
О чем горожане просили грифонов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

В Петербурге сохранится туманная погода

Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий

Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками

скриншот с сайта youtube

Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже

Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

Новости компаний
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.