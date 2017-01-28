РПЦ: противники передачи Исаакиевского собора представляют политические силы
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал политизированной дискуссию о передаче церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, передают «Вести.ру».
«Я не считаю дискуссию вокруг передачи Исаакиевского собора дискуссией мировоззренческой. Это как раз дискуссия политическая, или, если хотите, она, безусловно, политизирована. Потому что, посмотрите, люди, которые находятся на острие атаки против передачи храма Церкви… — это, конечно, представители определенных политических сил, по понятным причинам», — сказал он.
Он также заявил, что в РПЦ рассчитывают на участие в заседании комитета Госдумы по культуре по вопросу о передаче собора, где пройдет обсуждение данной темы «в спокойной, доброжелательной обстановке, и в дружеской и деловой при этом атмосфере».
Источник: Газета.Ru
Справка:
Днем 28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевкого собора РПЦ . По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Однако, организаторы не согласны и называют другие цифры.
После акций на Марсовом часть противников передачи собора РПЦ оказались в Исаакии. Из-за начала службы вход в храм был закрыт. Однако, несколько человек все же успели воспользоваться предоставленной возможностью. Вместе с ними в собор также прибыли сотрудники полиции и ОМОН с целью пресечения потенциальных нарушений общественного порядка. Разойтись участников акции уговорили сотрудники музея .
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что вопрос решен. В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея церкви вызвала большой резонанс в обществе. На народном сходе 13 января противники решения властей объявили о планах на проведение протестного митинга 28 января на Марсовом поле.
Кроме того, оппозиционеры обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ, однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.