РПЦ: противники передачи Исаакиевского собора представляют политические силы

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал политизированной дискуссию о передаче церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, передают «Вести.ру».

«Я не считаю дискуссию вокруг передачи Исаакиевского собора дискуссией мировоззренческой. Это как раз дискуссия политическая, или, если хотите, она, безусловно, политизирована. Потому что, посмотрите, люди, которые находятся на острие атаки против передачи храма Церкви… — это, конечно, представители определенных политических сил, по понятным причинам», — сказал он.

Он также заявил, что в РПЦ рассчитывают на участие в заседании комитета Госдумы по культуре по вопросу о передаче собора, где пройдет обсуждение данной темы «в спокойной, доброжелательной обстановке, и в дружеской и деловой при этом атмосфере».