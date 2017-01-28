Рабочие получили травмы, выпрыгивая из подъемного крана в Москве

Двое рабочих получили серьезные ранения по время ЧП, произошедшего на столичной стройке 28 января. По факту инцидента начата доследственная проверка, сообщает ГСУ СК по Москве.

По предварительной информации, рабочие трудились на стройплощадке, расположенной в Путевом проезде на севере столицы. Они находились на высоте, когда подъемный кран начал падать. Мужчины вынуждены были выпрыгивать с большой высоты. При падении оба получили серьезные травмы и находятся в реанимации.

Следственная группа работает на месте происшествия. Процессуальное решение будет принято позже, добавляют в ведомстве.