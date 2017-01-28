Олланд призвал ответить на заявления Трампа о Brexit

Европейские страны должны дать честный ответ президенту США Дональду Трампу в ответ на его попытки подорвать единство Европейского союза в виде одобрения решения Великобритании о выходе из ЕС, передает Reuters.

«Когда такие заявления исходят от президента США и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, я думаю, что мы должны ответить», — сказал он.

Данное заявление он сделал в ответ на слова Трампа, назвавшего Brexit «фантастической вещью» для Британии.

Ранее сообщалось, что Олланд назвал решения Трампа «вызовом» Европе.