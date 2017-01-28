Берлускони предъявлены обвинения в подкупе свидетелей

Бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони предъявлены обвинения по новым данным следствия в «деле Руби», сообщает La Stampa.

В миланском суде прошли первые слушания по обвинению Берлускони свидетелей по «делу Руби» — о пользовании бывшего политика услугами несовершеннолетних проституток.

Рассмотрение дела по существу с привлечением самого Берлускони и свидетелей обвинения начнется 5 апреля. Дело против экс-политика ведут сотрудники прокуратуры Милана Лука Галио и Тициан Сицилиано.

Ранее сообщалось, что согласно материалам расследования, Берлускони поручал своему бухгалтеру Джузеппе Спинелли передавать наличные деньги свидетельницам за то, чтобы они лгали в суде в ходе процесса по «делу Руби».