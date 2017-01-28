Сотрудники музея уговорили активистов покинуть Исаакиевский собор

Акция протеста внутри Исаакиевского собора против передачи его РПЦ завершена. Как передает корреспондент «Фонтанки», уговорить людей разойтись удалось сотрудникам музея.

Во время митинга на Марсовом поле, прошедшего днем 28 января, желающим раздавались бесплатные билеты в Исаакий. Всего их получили около 200 человек. Люди приходили в храм на протяжении нескольких часов. Большинство разошлись, однако, 30 человек дождались акции протеста в самом храме.

Справка:

Днем 28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевкого собора РПЦ . По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Однако, организаторы не согласны и называют другие цифры.

После акций на Марсовом часть противников передачи собора РПЦ оказались в Исаакии. Из-за начала службы вход в храм был закрыт. Однако, несколько человек все же успели воспользоваться предоставленной возможностью. Вместе с ними в собор также прибыли сотрудники полиции и ОМОН с целью пресечения потенциальных нарушений общественного порядка.

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что вопрос решен. В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея церкви вызвала большой резонанс в обществе. На народном сходе 13 января противники решения властей объявили о планах на проведение протестного митинга 28 января на Марсовом поле.

Кроме того, оппозиционеры обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ, однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.