Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, в рамках которого стороны обсудили итоги встречи по Сирии в Астане, сообщается на официальном сайте МИДа.

«С обеих сторон дана высокая оценка результатам международной встречи по Сирии в Астане 23–24 января сего года, состоявшейся по приглашению Казахстана в ответ на обращение Ирана, России и Турции с участием также спецпредставителя генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры и наблюдателя от США», — говорится в тексте официального сообщения.

Министры также отметили, что данная встреча стала эффективной площадкой для прямого диалога между сторонами конфликта.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за вклад в организацию переговоров в Астане.