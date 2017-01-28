Депутаты предложили штрафовать катающихся по диким снежным склонам

В комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи предложили ввести денежный штраф за катание по необорудованным горным склонам, передает RT.

С данной инициативой выступил член фракции «Единая Россия» Марат Бариев. Обсуждение вопроса пройдет в марте в рамках парламентских слушаний.

«Нужно принять определенные меры. Нельзя допустить, чтобы любители экстрима подвергали свои жизни опасности. Размер штрафа пока не установлен. Он будет обсуждаться на парламентских слушаниях, посвященных развитию туризма в России», — сказал он.

Депутат отмечает, что механизм отслеживания катающихся на диких склонах пока не разработан.

Решение ввести штрафы появилось в связи с трагедией 22 января в Мурманской области, где при сходе лавины на неблагоустроенном склоне погибли два человека.