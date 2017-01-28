Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить
Как передает корреспондент «Фонтанки», активисты развернули бумаги с надписью «Музей – городу!» и начали фотографироваться на фоне священников.
Среди около 2 десятков протестующих, пришедших в музей после митинга на Марсовом поле, замечены представители ЛГБТ движений, анархисты, общественный активист Динар Идрисов.
Вызванная в собор полиция не стала вмешиваться и дала возможность протестующим спокойно разойтись. Однако же участники акции, по предварительным оценкам, их около 10 человек, пока остаются на месте и заявляют, что расходиться не собираются.
Отметим, что сам собор закрыт для посетителей – после 16 часов там началась служба, однако успевшие пройти по билетам активисты остались внутри.
Справка:
Напомним, днем 28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевкого собора РПЦ . По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Однако, организаторы не согласны и называют другие цифры.
После акций на Марсовом часть противников передачи собора РПЦ оказались в Исаакии: на митинге им раздали билеты на бесплатное посещение. Из-за начала службы вход в храм был закрыт. Однако, несколько человек все же успели воспользоваться предоставленной возможностью. Вместе с ними в собор также прибыли сотрудники полиции и ОМОН с целью пресечения потенциальных нарушений общественного порядка.
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что вопрос решен. В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея церкви вызвала большой резонанс в обществе. На народном сходе 13 января противники решения властей объявили о планах на проведение протестного митинга 28 января на Марсовом поле.
Кроме того, оппозиционеры обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ, однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.