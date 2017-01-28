Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить

Представители оппозиционных движений устроили акцию протеста против передачи Исаакия РПЦ в самом храме во время службы.

Как передает корреспондент «Фонтанки», активисты развернули бумаги с надписью «Музей – городу!» и начали фотографироваться на фоне священников.

Среди около 2 десятков протестующих, пришедших в музей после митинга на Марсовом поле, замечены представители ЛГБТ движений, анархисты, общественный активист Динар Идрисов.

Вызванная в собор полиция не стала вмешиваться и дала возможность протестующим спокойно разойтись. Однако же участники акции, по предварительным оценкам, их около 10 человек, пока остаются на месте и заявляют, что расходиться не собираются.

Отметим, что сам собор закрыт для посетителей – после 16 часов там началась служба, однако успевшие пройти по билетам активисты остались внутри.