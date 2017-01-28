Моуринью назвал причины неудачного выступления «МЮ» в чемпионате Англии

Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его команде будет очень непросто улучшить турнирное положение в чемпионате Англии. Сейчас команда идет на шестом месте

«Нам будет очень трудно подняться в турнирной таблице. У нас уже есть проблемы из-за календаря – мы не играем с «Манчестер Сити», когда должны были, а когда мы с ними встретимся, уже возобновятся матчи в Лиги Европы. В Лиге Европы, в отличие от Лиги чемпионов, играют каждую неделю, а не раз в две. Мы до конца сезона вынуждены будем играть по 3 – 4 матча в неделю, это трудный график, который сказывается на результатах. С другой стороны, у нас такой трудный график по вполне приятным причинам – мы не вылетаем из тех турниров, в которых участвуем», – сказал Моуринью Goal.com.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 Кубка Англии. На этой стадии манчестерский клуб сыграет против «Уигана». В Кубке английской Лиги «Манчестер Юнайтед» дошел до финала. 26 февраля команда Жозе Моуринью сыграет в решающем матче турнира против «Саутгемптона». Также клуб вышел в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала англичане сыграют против «Сент-Этьенна».

В английском чемпионате при этом «МЮ» идет только на шестом месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. От лидирующего «Челси» манкунианцы отстают на 14 очков.

«МЮ» должен был сыграть с «Манчестер Сити» 26 февраля, но матч будет перенесен из-за финала Кубка Лиги. «Сити» идет на пятом месте в первенстве, опережая соседей на 2 очка.