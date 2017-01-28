Додон заявил, что Евросоюз обманул ожидания граждан Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в субботу, что в ходе визита в феврале в Брюссель намерен высказаться по поводу обманутых ожиданий от соглашения об ассоциации республики с ЕС.

"В Брюсселе я предельно ясно выскажусь о соглашении об ассоциации с ЕС и о тех обманутых ожиданиях, с которыми столкнулись наши граждане", — написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

Он отметил, что не меняет "свою позицию и риторику в зависимости от собеседника или столицы", где находится с визитом.

"Важны советы всех наших друзей и партнеров, но мы будем действовать, исходя из национальных интересов нашей страны", — отметил Додон.

Президент Молдавии совершит свой второй официальный визит в качестве главы республики в Брюссель 6 – 7 февраля. Он планирует встретиться с руководством Еврокомиссии, Совета Европы, НАТО.

Ранее Додон совершил визит в Москву. По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным он не исключил, что соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано после следующих парламентских выборов, которые намечены в республике на конец 2018 года.