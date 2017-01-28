Собиравшийся повторить берлинский теракт в Одессе убийца покончил с собой

Житель Одесской области Украины Дмитрий Погорелов, убивший женщину и ребенка, а также собиравшийся въехать на грузовике в толпу людей, был найден повешенным в СИЗО. Об этом сообщается на странице региональной прокуратуры в Facebook.

По факту смерти заключенного полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство» с пометкой «самоубийство»), а также по части 1 статьи 120 УК («Доведение до самоубийства»).

В прокуратуре отметили, что с 4 января Погорелов содержался в одиночной камере. «Такие меры были применены пенитенциарным учреждением по требованию областной прокуратуры в связи с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях со стороны других заключенных», — сказано в сообщении.

Двойное убийство в городе Овидиополь Одесской области было совершено 29 декабря 2016 года. Мужчина обезглавил 42-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, а затем поджег дом, где они жили.

Погорелов был задержан на следующий день в лесу около населенного пункта. Мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт в Одессе по подобию берлинского. «Я хочу, чтобы Одесса боялась», — заявил он. На убийство Погорелов пошел осознанно, но мотивы озвучивать отказался.

19 декабря в столице Германии произошел теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, наехал на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами стали 12 человек, 48 были ранены.