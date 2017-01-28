В «Пятнице» рассказали о блокировке Dailymotion за «Ревизорро» и «Пацанок»

Телеканал «Пятница» неоднократно связывался с представителями французского видеохостинга Dailymotion, однако те так и не удалили незаконно размещенный контент. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала представитель канала Наталья Абрамочкина.

По ее словам, «Пятница» всегда уделяет особое внимание борьбе с пиратством, и представители канала связались с руководством Dailymotion сразу после обнаружения нелицензионных копий шоу «Ревизорро», «Пацанки» и «Магаззино». Те обещали заблокировать нелегально распространяемый контент, но так и не сделали этого. «Сейчас они говорят, что не получали от нас никаких уведомлений, но у нас есть все доказательства и скриншоты переписки», — подытожила Абрамочкина.

28 января Роскомнадзор заблокировал Dailymotion по решению Мосгорсуда. В декабре 2016 года он удовлетворил иск телеканала «Пятница», представители которого утверждали, что Dailymotion регулярно ведет незаконную трансляцию шоу «Ревизорро», «Пацанки» и «Магаззино». Представители видеохостинга не подали апелляцию в положенные по закону сроки.

Dailymotion, принадлежащий французскому медиахолдингу Vivendi, — один из самых популярных в мире видеосервисов после YouTube. Ежемесячно сервис набирает 3,5 миллиарда просмотров.