В Исаакий вызван ОМОН

Исаакиевский собор закрыли для посещения в разгар субботнего дня из-за начавшейся церковной службы. Также в музей прибыли сотрудники полиции и ОМОН с целью пресечения потенциальных нарушений общественного порядка.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", примерно в 16.00 субботы, 28 января, была приостановлена продажа билетов в музей "Исаакиевский собор". Это связано с тем, что в центральном алтаре началась церковная служба. Как пояснили сотрудники музея, это новые правила, на которых настояли в Санкт-Петербургской епархии – закрывать музей во время проведения православных обрядов. На службе присутствуют порядка 30 верующих.

Туристов, тех, кто уже находится в музее, не выгоняют. Гиды продолжают работу с экскурсионными группами. Но их становится все меньше, так как новых не пускают. Отмечается также, что служба будет идти до 18.00 – собор сегодня для посещения уже не откроют.

Таким образом, в постепенно пустующем Исаакиевском соборе остаются две группы: прихожане местного прихода и противники передачи музея в ведение РПЦ, которые пришли сюда по льготным билетам после протестной акции на Марсовом поле.

Двести билетов по специальной цене оплатил правозащитник Динар Идрисов и раздал их во время акции, на которую пришли, по разным оценкам, от двух до пяти тысяч человек.