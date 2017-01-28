В Исаакий вызван ОМОН
Как передаёт корреспондент "Фонтанки", примерно в 16.00 субботы, 28 января, была приостановлена продажа билетов в музей "Исаакиевский собор". Это связано с тем, что в центральном алтаре началась церковная служба. Как пояснили сотрудники музея, это новые правила, на которых настояли в Санкт-Петербургской епархии – закрывать музей во время проведения православных обрядов. На службе присутствуют порядка 30 верующих.
Туристов, тех, кто уже находится в музее, не выгоняют. Гиды продолжают работу с экскурсионными группами. Но их становится все меньше, так как новых не пускают. Отмечается также, что служба будет идти до 18.00 – собор сегодня для посещения уже не откроют.
Таким образом, в постепенно пустующем Исаакиевском соборе остаются две группы: прихожане местного прихода и противники передачи музея в ведение РПЦ, которые пришли сюда по льготным билетам после протестной акции на Марсовом поле.
Двести билетов по специальной цене оплатил правозащитник Динар Идрисов и раздал их во время акции, на которую пришли, по разным оценкам, от двух до пяти тысяч человек.
Справка:
Напомним, днем 28 января в на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевкого собора РПЦ . По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Однако, организаторы не согласны и называют другие цифры.
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что вопрос решен. В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея церкви вызвала большой резонанс в обществе. На народном сходе 13 января противники решения властей объявили о планах на проведение протестного митинга 28 января на Марсовом поле.
Кроме того, оппозиционеры обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ, однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.