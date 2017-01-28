Российский скелетонист Александр Третьяков победил на этапе КМ в Кенигзее

Россиянин Александр Третьяков стал победителем соревнований на шестом этапе Кубка мира по скелетону в немецком Кёнигзее.

По сумме двух попыток Третьяков, олимпийский чемпион Сочи, показал результат 1 минута 40,41 секунды. Второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (+0,05). Тройку призеров замкнул немец Александр Гасснер (+0,19).

Другие представители России Константин Хорошко и Артем Дроздов не квалифицировались во вторую попытку, став в итоговом протоколе 21-м и 25-м соответственно.

Третьяков был в числе четырех российских скелетонистов, в конце декабря отстраненных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) в связи с расследованием со стороны Международного олимпийского комитета возможного нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи. 8 января IBSF сняла временное отстранение с российских спортсменов. Из-за отстранения Третьяков, лидировавший после двух первых этапов Кубка мира в общем зачете, пропустил третий этап в немецком Альтенберге.

Для Третьякова эта победа стала второй в текущем розыгрыше Кубка мира — ранее он первенствовал на втором этапе в американском Лейк-Плэсиде.