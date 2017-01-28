Еще
17:08 28.01.2017
Пришлите свою новость!
17:02
В «Пятнице» рассказали о блокировке Dailymotion за «Ревизорро» и «Пацанок»
16:53
В России зафиксировали дефицит ингредиентов для Whiskas и Pedigree
16:46
В Исаакий вызван ОМОН
16:44
Российский скелетонист Александр Третьяков победил на этапе КМ в Кенигзее
16:35
СМИ узнали причину смерти первого главы ЛНР Валерия Болотова
16:24
В Швеции скончался всемирно известный фотограф Нильссон
16:16
В Петербурге сохранится туманная погода
16:15
Участники St. Petersburg LadiesTrophy2017 узнали соперников по первому кругу
16:04
Российские биатлонистки оказались на пьедестале в гонке преследования ЧЕ
15:53
Похитителя старинных икон задержали в Туле
15:41
Падение женщины с ребенком в московском метро назвали покушением на убийство
15:32
Петербургские автомобилисты не справляются с гололедом и туманом
15:23
Абрамовичу предложили арендовать стадион для «Челси» на 999 лет
15:14
Мэр Берлина написал письмо Трампу
15:02
На Марсовом поле завершаются акции в поддержку и против передачи Исаакиевского собора РПЦ
14:54
В почтовом терминале Пулково был переполох из-за учебной мины
14:45
Правительство не намерено вводить ограничения на наличные при покупках
14:36
С. Уильямс переиграла свою сестру Винус и в седьмой раз победила на Australian Open
14:34
Полиция подсчитала участников акций по передаче Исаакия РПЦ
14:25
Женщина и школьник упали на рельсы в московском метро
14:13
В петербургском отделе полиции задержанный до смерти избил сокамерника
14:02
Дворкович рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
14:01
Резник объявил о начале подготовки референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ
13:51
На проспекте Александровской Фермы прорыв и отключение тепла
13:51
Митинг на Марсовом поле: вид сверху
13:40
Бизнесмена с плохой репутацией избили и обстреляли в Петербурге
13:38
СМИ: неизвестные удалили электронные письма убийцы посла Карлова
13:32
Депутат Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея»
13:27
Россиянин Логинов победил в гонке преследования на ЧЕ, Гараничев — второй
13:21
Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе
13:16
Цукерберг выступил против указа Трампа о беженцах
13:08
На Марсовом поле начались митинги за и против передачи Исаакия РПЦ
13:07
Шарапова выпустит автобиографию
12:54
Дочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа
12:50
На Марсовом поле собираются сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ
12:48
Впервые за триста лет выборгский бизнес всё-таки потеснили
12:47
В Кронштадте из горящей поликлиники эвакуировали 15 человек
12:45
В Подмосковье напали на двух сотрудников Росгвардии
12:37
В Петербурге при штурме «музея Новороссии» ранен сотрудник полиции
12:34
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
12:32
Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками
12:25
ДТП на Ириновском: погиб один человек
12:16
Четверо россиян вошли в сотню величайших игроков в истории НХЛ
12:14
На ЛАЭС сработала аварийная защита
12:07
Росатом предложил финансировать строительство новых АЭС в Чехии
11:58
В Петербурге из-за невнимательности взрослых за сутки пострадали трое малышей
11:46
На ЛАЭС рабочие получили сильнейшие ожоги
11:45
Пропажа ребенка на Кузбассе привела к уголовному делу
11:36
Демократы осудили указ Трампа о приостановке приема беженцев в США
11:24
Умер солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович
11:15
СМИ: В Госдуме одобрили введение платы за вход в природные парки России
11:11
В Петербурге дизайнера штор избили, но не ограбили
11:04
В Норвегии обвинили Москву в попытке повлиять на Нобелевский комитет
11:00
В ДТП на Петроградской стороне лихач протаранил пять машин
10:55
Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154 Минобороны
10:50
Петербуржец попросил полицию найти дочь в Риме
10:46
Автомобиль сбил четырех рабочих возле остановки в центре Москвы
10:35
Умер британский актер Джон Херт
10:27
В Петербурге лжеполицейский обманул пенсионерку на 105 тысяч
10:25
После ДТП на Ириновском работали два реанимобиля
10:20
На "Брусничном" скапливается пробка
10:17
Мужчина стрелял из ружья на улицах Красноярска
10:06
В Москве ищут без вести пропавшую девушку
09:58
В разговоре Трампа и Путина примет участие вице-президент США
09:56
Жители Янино-1 остались без воды
02:42
На Итальянской улице поселятся животные из другой реальности
02:26
Markscheider Kunst выйдут на сцену с «Хамелеоном»
02:09
Ездовые собаки побегают за медалями
01:56
Инна Желанная даст концерт в честь 10-летия
01:39
В Мариинском зазвучит дневник Анны Франк
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
28.01.2017 16:44

Российский скелетонист Александр Третьяков победил на этапе КМ в Кенигзее

Россиянин Александр Третьяков стал победителем соревнований на шестом этапе Кубка мира по скелетону в немецком Кёнигзее.

По сумме двух попыток Третьяков, олимпийский чемпион Сочи, показал результат 1 минута 40,41 секунды. Второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (+0,05). Тройку призеров замкнул немец Александр Гасснер (+0,19).

Другие представители России Константин Хорошко и Артем Дроздов не квалифицировались во вторую попытку, став в итоговом протоколе 21-м и 25-м соответственно.

Третьяков был в числе четырех российских скелетонистов, в конце декабря отстраненных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) в связи с расследованием со стороны Международного олимпийского комитета возможного нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи. 8 января IBSF сняла временное отстранение с российских спортсменов. Из-за отстранения Третьяков, лидировавший после двух первых этапов Кубка мира в общем зачете, пропустил третий этап в немецком Альтенберге.

Для Третьякова эта победа стала второй в текущем розыгрыше Кубка мира — ранее он первенствовал на втором этапе в американском Лейк-Плэсиде.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22

«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat

16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Российский скелетонист Александр Третьяков победил на этапе КМ в Кенигзее
Участники St. Petersburg LadiesTrophy2017 узнали соперников по первому кругу
Российские биатлонистки оказались на пьедестале в гонке преследования ЧЕ
Абрамовичу предложили арендовать стадион для «Челси» на 999 лет
С. Уильямс переиграла свою сестру Винус и в седьмой раз победила на Australian Open
Россиянин Логинов победил в гонке преследования на ЧЕ, Гараничев — второй
Шарапова выпустит автобиографию
Четверо россиян вошли в сотню величайших игроков в истории НХЛ
Фигуристка Евгения Медведева стала чемпионкой Европы
Хавбек "Сантоса" отказался переходить в "Зенит": Я не хочу играть в снегу
Как «Зенит» будет догонять «Спартак»
«Я не продаю родину, я ищу возможность соревноваться»
Как собрать стадион?
«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег
Что нам рассказали о «Зените»
Вся надежда на киберфутбол
Как победить СКА
Куда пропадают воспитанники «Зенита»?
Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время
Кокорина осудили за наркобарона
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

В Петербурге сохранится туманная погода

Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий

Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками

скриншот с сайта youtube

Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже

Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
ГК «Эталон»
18.04.2016 12:22
«ЛенСпецСМУ-Комфорт» – лучшая строительная компания среднего и малого бизнеса
15 апреля состоялось торжественная церемония награждения победителей ежегодного профессионального конкурса «Строитель года – 2015». Лучшей компанией в сфере малого и среднего бизнеса было признано ООО «ЛенСпецСМУ-Комфорт» (входит в ГК «Эталон»)
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.