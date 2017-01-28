СМИ узнали причину смерти первого главы ЛНР Валерия Болотова

Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов умер в результате острой сердечной недостаточности. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константин Кнырик.

«Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сказал он.

Кнырик добавил, что Болотов будет похоронен 31 января. «Панихида пройдет на Троекуровском кладбище», — уточнил он. По его словам, место погребения еще не известно. «Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках», — отметил он.

О том, что Валерий Болотов скончался, заявил РБК бывший премьер Донецкой народной республики Александр Бородай накануне, 27 января. Он добавил, что от имени Союза добровольцев Донбасса предложит властям Луганской народной республики увековечить память Болотова, поставив ему памятник.