В Швеции скончался всемирно известный фотограф Нильссон

Всемирно известный шведский фотограф Леннарт Нильссон скончался в возрасте 94 лет, сообщило шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на семью покойного.

Карьеру фотографа он начал как фотокорреспондент в шведских СМИ. Всемирную известность ему принесли съемки в области медицины. Нильссон смог проникнуть в самое сокровенное человеческого организма – он смог, в частности, запечатлеть камерой развитие человека от момента оплодотворения до его рождения, появления на свет.