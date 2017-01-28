Участники St. Petersburg LadiesTrophy2017 узнали соперников по первому кругу

Жеребьевка второго женского турнира St. Petersburg LadiesTrophy2017 прошла в Санкт-Петербурге на «СИБУР Арене» сегодня, 28 января. Турнир начнется 30 января.

Симона Халеп (Румыния, первая ракетка турнира), Доминика Цибулкова (Словакия, 2), Светлана Кузнецова (Россия, 3) и Венус Уильямс (США, 4), как первые четыре сеяные, начнут выступление сразу со второго круга.

Действующая чемпионка петербургского турнира итальянка Роберта Винчи встретится с венгеркой Тимеа Бабош. Россиянки Елена Веснина (5) и Екатерина Макарова (14) поспорят за выход во второй круг друг с другом.

«Я очень рада вернуться в Санкт-Петербург Я здесь провела в прошлом году отличную неделю. В конце прошлого года я приняла решение продолжить карьеру минимум еще на год. Главное, чтобы я продолжала получать удовольствие от тенниса. Мне выпал непростой жребий. Я уже в первом круге играю с очень сильной теннисисткой. Я, кажется, уже играла с ней здесь в прошлом году, во втором круге», – заявила Винчи.

Непростой жребий выпал самой перспективной представительнице России – 19-летней Дарье Касаткиной (8), которой предстоит сразиться с Белиндой Бенчич (Швейцария, 22), победительницей четырёх турниров WTA (два — в одиночном разряде).

Призовой фонд турнира составляет 753 тысячи долларов. Напомним, ранее участница St. PetersburgLadiesTrophy2017 Венус Уильямс сыграла в финале Australian Open-2017 со своей сестрой Сереной Уильямс и проиграла ей.