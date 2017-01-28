Российские биатлонистки оказались на пьедестале в гонке преследования ЧЕ

Гонка преследования на 10 километров во время проходящего в Польше чемпионата Европы по биатлону завершилась удачно для российской женской команды. Днем 28 января девушки заняли первое и третье места.

Лучшей в гонке стала россиянка Ирина Старых. Второй к финишу пришла спортсменка из Украины Юлия Джима, третья – Светлана Слепцова.

Еще три представительницы России пришли к финишу 5, 7 и 8-й. Это, соответственно, Светлана Миронова, Дарья Виролайнен и Анна Никулина.