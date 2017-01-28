Похитителя старинных икон задержали в Туле

В Москве задержан подозреваемый в краже нескольких старинных икон. Мужчина заключен под стражу, сообщила днем 28 января официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, иконы были похищены из храма, находящегося в тульском поселке Петелино. Девять из них оказались в антикварных лавках Москвы. Все были изъяты сотрудникам правоохранительных органов. Еще одна икона была найдена в квартире бывшей жены подозреваемого.

Одна из икон, по мнению следствия, представляет большую ценность – это «Спас в терновом венце».

Сейчас 26-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.