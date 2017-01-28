Еще
17:08 28.01.2017
Пришлите свою новость!
17:02
В «Пятнице» рассказали о блокировке Dailymotion за «Ревизорро» и «Пацанок»
16:53
В России зафиксировали дефицит ингредиентов для Whiskas и Pedigree
16:46
В Исаакий вызван ОМОН
16:44
Российский скелетонист Александр Третьяков победил на этапе КМ в Кенигзее
16:35
СМИ узнали причину смерти первого главы ЛНР Валерия Болотова
16:24
В Швеции скончался всемирно известный фотограф Нильссон
16:16
В Петербурге сохранится туманная погода
16:15
Участники St. Petersburg LadiesTrophy2017 узнали соперников по первому кругу
16:04
Российские биатлонистки оказались на пьедестале в гонке преследования ЧЕ
15:53
Похитителя старинных икон задержали в Туле
15:41
Падение женщины с ребенком в московском метро назвали покушением на убийство
15:32
Петербургские автомобилисты не справляются с гололедом и туманом
15:23
Абрамовичу предложили арендовать стадион для «Челси» на 999 лет
15:14
Мэр Берлина написал письмо Трампу
15:02
На Марсовом поле завершаются акции в поддержку и против передачи Исаакиевского собора РПЦ
14:54
В почтовом терминале Пулково был переполох из-за учебной мины
14:45
Правительство не намерено вводить ограничения на наличные при покупках
14:36
С. Уильямс переиграла свою сестру Винус и в седьмой раз победила на Australian Open
14:34
Полиция подсчитала участников акций по передаче Исаакия РПЦ
14:25
Женщина и школьник упали на рельсы в московском метро
14:13
В петербургском отделе полиции задержанный до смерти избил сокамерника
14:02
Дворкович рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
14:01
Резник объявил о начале подготовки референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ
13:51
На проспекте Александровской Фермы прорыв и отключение тепла
13:51
Митинг на Марсовом поле: вид сверху
13:40
Бизнесмена с плохой репутацией избили и обстреляли в Петербурге
13:38
СМИ: неизвестные удалили электронные письма убийцы посла Карлова
13:32
Депутат Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея»
13:27
Россиянин Логинов победил в гонке преследования на ЧЕ, Гараничев — второй
13:21
Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе
13:16
Цукерберг выступил против указа Трампа о беженцах
13:08
На Марсовом поле начались митинги за и против передачи Исаакия РПЦ
13:07
Шарапова выпустит автобиографию
12:54
Дочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа
12:50
На Марсовом поле собираются сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ
12:48
Впервые за триста лет выборгский бизнес всё-таки потеснили
12:47
В Кронштадте из горящей поликлиники эвакуировали 15 человек
12:45
В Подмосковье напали на двух сотрудников Росгвардии
12:37
В Петербурге при штурме «музея Новороссии» ранен сотрудник полиции
12:34
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
12:32
Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками
12:25
ДТП на Ириновском: погиб один человек
12:16
Четверо россиян вошли в сотню величайших игроков в истории НХЛ
12:14
На ЛАЭС сработала аварийная защита
12:07
Росатом предложил финансировать строительство новых АЭС в Чехии
11:58
В Петербурге из-за невнимательности взрослых за сутки пострадали трое малышей
11:46
На ЛАЭС рабочие получили сильнейшие ожоги
11:45
Пропажа ребенка на Кузбассе привела к уголовному делу
11:36
Демократы осудили указ Трампа о приостановке приема беженцев в США
11:24
Умер солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович
11:15
СМИ: В Госдуме одобрили введение платы за вход в природные парки России
11:11
В Петербурге дизайнера штор избили, но не ограбили
11:04
В Норвегии обвинили Москву в попытке повлиять на Нобелевский комитет
11:00
В ДТП на Петроградской стороне лихач протаранил пять машин
10:55
Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154 Минобороны
10:50
Петербуржец попросил полицию найти дочь в Риме
10:46
Автомобиль сбил четырех рабочих возле остановки в центре Москвы
10:35
Умер британский актер Джон Херт
10:27
В Петербурге лжеполицейский обманул пенсионерку на 105 тысяч
10:25
После ДТП на Ириновском работали два реанимобиля
10:20
На "Брусничном" скапливается пробка
10:17
Мужчина стрелял из ружья на улицах Красноярска
10:06
В Москве ищут без вести пропавшую девушку
09:58
В разговоре Трампа и Путина примет участие вице-президент США
09:56
Жители Янино-1 остались без воды
02:42
На Итальянской улице поселятся животные из другой реальности
02:26
Markscheider Kunst выйдут на сцену с «Хамелеоном»
02:09
Ездовые собаки побегают за медалями
01:56
Инна Желанная даст концерт в честь 10-летия
01:39
В Мариинском зазвучит дневник Анны Франк
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
28.01.2017 16:16

В Петербурге сохранится туманная погода

В воскресенье на территории города по-прежнему ожидается туман в сочетании с гололедом.
В Петербурге сохранится туманная погода

 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, по прогнозам синоптиков в воскресенье, 29 января, ожидается небольшой дождь, морось. Ночью и утром местами туман при юго-западном ветре до 10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 0...+2 градуса, давление поменяется слабо.

Тем временем туманная погода наблюдается в Петербурге не первый день. Из-за суточных скачков температуры сохраняется гололедица, и как следствие – очень сложная дорожная обстановка. В минувший четверг, 26 января, «ледяной дождь» превратил магистрали города в каток, из-за которого произошли десятки ДТП, например, в тот день в Пушкинском районе было зафиксировано более 80 аварий.

В Петербурге сохранится туманная погода

 

 

 

 

Город в тумане, красотищааа🌁 #этопитердетка #спб #питер #стрелка

Фото опубликовано ВЯЖУ 🕸Бактусы/Игрушки🎁🤹🏻‍♀️🛍 (@nezabudka_knitspb)

 


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01

Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»

В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00

В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод

В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20

КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК

Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Исаакий вызван ОМОН
В Петербурге сохранится туманная погода
На Марсовом поле завершаются акции в поддержку и против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Полиция подсчитала участников акций по передаче Исаакия РПЦ
Резник объявил о начале подготовки референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ
На проспекте Александровской Фермы прорыв и отключение тепла
Митинг на Марсовом поле: вид сверху
Депутат Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея»
Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе
На Марсовом поле начались митинги за и против передачи Исаакия РПЦ
Битва за Исаакий на Потешном поле
Блокада: Железные герои войны
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилле Песси vs Фиделя Кастро
Тротуары останутся без соли, держитесь
Как Петербург вывернулся из сетки Lifenews
О чем горожане просили грифонов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

В Петербурге сохранится туманная погода

Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий

Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками

скриншот с сайта youtube

Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже

Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

Новости компаний
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.