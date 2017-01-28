В Петербурге сохранится туманная погода

В воскресенье на территории города по-прежнему ожидается туман в сочетании с гололедом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, по прогнозам синоптиков в воскресенье, 29 января, ожидается небольшой дождь, морось. Ночью и утром местами туман при юго-западном ветре до 10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 0...+2 градуса, давление поменяется слабо.

Тем временем туманная погода наблюдается в Петербурге не первый день. Из-за суточных скачков температуры сохраняется гололедица, и как следствие – очень сложная дорожная обстановка. В минувший четверг, 26 января, «ледяной дождь» превратил магистрали города в каток, из-за которого произошли десятки ДТП, например, в тот день в Пушкинском районе было зафиксировано более 80 аварий.

Вид с Литейного моста на Петропавловскую крепость. #спб #петропавловскаякрепость #туман #spb #пробегаямимо #литейныймост Фото опубликовано Daria Elberg (@elberg_d) Янв 28 2017 в 4:32 PST