“Исаакий наш”

Пара тысяч горожан вышла на Марсово поле, чтобы заявить: Исаакиевский собор должен быть музеем. Не помешали ни отсутствие согласования, ни гололед, ни НОД, ни советские песни.

Вместо разрешенного тысячного митинга патриотических организаций в Петербурге на Марсовом поле 27 января собралось почти две тысячи защитников Исаакиевского собора как храма в музее. Два часа петербуржцы дискутировали с депутатами о том, как спасать символ Петербурга: решили провести референдум и потребовать отставки губернатора. Завершили встречу с депутатами в Исаакиевском соборе – акцией «ОккупайИсаакий».

«Сейчас я этим либеральным сволочам покажу», – с такими словами рассекал Марсово поле в 12.30 гееборец Тимур Исаев, ныне активист Национально-освободительного движения, а в недавнем прошлом осужденный по статье «мошенничество». Он направлялся к флагу НОД, где его ждал товарищ, уже устанавливающий звукоаппаратуру. Согласно заявке, из-за которой противникам передачи собора РПЦ не дали согласовать митинг, НОД должен был привести 700 человек – патриотов и сторонников передачи храма РПЦ.

К другой стороне вечного огня уже подходили борцы за сохранение музея, за полчаса до начала акции в формате «встреча с депутатами» их собралось под 300 человек. Волонтеры раздавали приходящим синие ленты, которые еще несколько лет назад использовали в качестве символа борьбы с постройкой «Охта центра».

«Представляешь, вчера все магазины объездили, скупили все ленты синего цвета. Вот как нам могли сорвать акцию сторонники НОДа, так это успеть скупить ленты раньше нас», – поделился с корреспондентом «Фонтанки» один из организаторов мероприятия. Ленточки действительно были разных оттенков: от голубого до лилового, а депутат Борис Вишневский и вовсе нацепил на себя веревочку от бейджика, завязав ее бантиком.

В 13 часов на Марсовом поле было уже несколько сот человек самых разных взглядов и должностей: бывший губернатор Камчатки, ныне член партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев, бывший депутат Государственной Думы, представляющийся родственником русской балерины Матильды Кшесинской Константин Севенард, глава петербургского ФАС Вадим Владимиров и его заместитель Петр Яковлев, историк Лев Лурье, оппозиционер Андрей Пивоваров, бывший декан факультета журналистики и экс-депутат ЗакСа Марина Шишкина, экс-депутат Игорь Риммер, действующие депутаты Борис Вишневский, Сергей Трохманенко, Оксана Дмитриева, Максим Резник и Алексей Ковалев, бывший глава музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский, журналисты, активисты, музейные работники, простые петербуржцы.

Говорить начали в мегафоны, однако затем по просьбе полиции их убрали, решив не идти на конфликт. Надрывая голос, депутаты кричали в толпу, которая уже насчитывала не менее тысячи: «Вопрос о передаче собора – это вопрос алчности и денег», «Давайте отправим губернатора, который принял такое решение, в отставку», «Что теперь нам делать, братцы, – как в блокаду, не сдаваться», «Объявляем о создании православных в защиту музея» и т. д.

На импровизированную сцену – дощечку, перекинутую через два ящика, выходили и обычные петербуржцы, и депутаты, и правозащитники: читали стихи, вспоминали о самом сокровенном – блокаде, передача Исаакия РПЦ им казалась не меньшим злом. Речи длились почти два часа, официальную точку поставил депутат Максим Резник, объявив, что в ближайшее время депутатская группа инициирует проведение референдума по вопросу использования собора.

Тем временем на другой стороне Марсова поля 30 человек слушали спич организатора митинга НОДа Андрея Бондарева. Продекламировав с выражением пушкинского «Пророка», Бондарев изложил тезисы: Исаакиевский собор нужно отдать Церкви, потому что Церковь нам нужна. Церковь нужна, потому что она образует государство. Нам не надо разбираться в богословских вопросах, на это есть специалисты-священники. Нам главное – иметь объединяющую нас в государство идею, потому что иначе государство будет слабое. Россия в кольце врагов, а религия повышает мобилизационный ресурс. Слушали его казаки в маскировочной форме и кубанках и примерно человек двадцать в цивильном с плакатами НОД, напоминающими, что «Путин – наш национальный лидер», и призывающими США убрать прочь руки от Киевской Руси.

Организатора митинга сменил священник в штатском, который неожиданно сослался на авторитет Иосифа Виссарионовича Сталина, также вспомнив блокаду, во время которой «отец народов» не поддержал предложение Андрея Жданова прекратить отпуск муки для просфор и вина для причастия. Оратор заверил, что народу от передачи храма церкви будет только лучше, так как вход будет бесплатный. А экскурсии будут разрешены. Конечно, не богоборческие, а такие, на которых посетителям разных конфессий расскажут о Священном Писании и истории.

На этом речи фактически закончились, НОДовцы включили советские песни, заглушающие выступления противников передачи храма РПЦ. Наиболее подходящими организаторам почему-то показались песня «Что тебе снится, крейсер «Аврора», хиты Жанны Бичевской и «ребята семидесятой широты».

Одновременно со стороны бывшего здания «Ленэнерго» пикеты проводили православные и сторонники Евразийского движения. Их было немногим меньше, чем нодовцев. За «возвращение храма» вступился в числе пикетирующих помощник депутата Виталия Милонова Александр Мохнаткин, была замечена среди акционистов с плакатом «Богу Богово» православный экскурсовод из Казанского собора.

К 15 часам сторонники и противники передачи Исаакия начали постепенно расходиться, однако на этом все же мероприятие не завершилось. Правозащитник Динар Идрисов предложил всем желающим сходить вместе с ним в Исаакиевский собор. 200 билетов по льготной цене он раздал прямо на Марсовом поле. Спустя час он с 30 активистами разного толка слушал экскурсию в музее. В 16 часов в храме началась служба, и вход для туристов закрыли (по словам музейных работников, это новое требование РПЦ). Оставшиеся взаперти со священнослужителями оппозиционеры развернули плакат «Музей – городу!» и в соцсетях объявили о начале акции «ОккупайИсаакий». Несмотря на то, что в храм подоспели полицейские, задержаний не последовало. Протестующие заявляли о намерении остаться в соборе. На помошь полиции, не желающей обострять обстановку, пришли музейщики, которые уговорили несогласных не проводить акцию в Исаакиевском соборе.

Стоит добавить, что, по официальным данным, предоставленным полицией, на Марсовом поле в течение дня было до 2 тысяч человек, в пиковое время – 700. В то же время активисты заявляют о большем, в частности, по мнению оппозиционера Пивоварова, собралось не менее 5 тысяч человек. На митинге и в самом Исаакиевском соборе собирались подписи за сохранение музея. По данным «Фонтанки», на Марсовом поле было собрано 2080 подписей петербуржцев.

Ксения Клочкова, Денис Коротков, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»