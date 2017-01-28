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28.01.2017 15:41

Падение женщины с ребенком в московском метро назвали покушением на убийство

Мать покушалась на убийство собственной дочери – именно так следователи расценили инцидент в столичной подземке. Напомним, днем 28 января на станции «Молодежная» на рельсы спрыгнула мать с 10-летним ребенком.

Как сообщает ГСУ СК по Москве, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, 42-летняя женщина схватила свою 10-летнюю дочь за плечи и прыгнула под приближающийся поезд. Пострадавших подняли после экстренного торможения состава.

Девочка находится в коме. Мать в больнице в тяжелом состоянии.


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