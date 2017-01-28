На Марсовом поле завершаются акции в поддержку и против передачи Исаакиевского собора РПЦ

С Марсова поля расходятся защитники музея "Исаакиевский собор", участвовавшие в акции 27 января против его передачи РПЦ. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", часть протестующих ещё продолжают общаться с депутатами Максимом Резником и Оксаной Дмитриевой, а часть отправилась на экскурсию в Исаакиевский собор.

Порядка 150 билетов в музей во время митинга желающим раздал правозащитник Динар Идрисов.

Акция НОД, которая проходит с другой стороны вечного огня, ещё продолжается. Порядка 15 человек продолжают обсуждать вопросы патриотизма и слушают советские песни. Однако, как сообщает корреспондент "Фонтанки", НОД также намерен в ближайшее время завершить мероприятие.