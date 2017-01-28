Мэр Берлина написал письмо Трампу

Мэр Берлина Михаэль Мюллер опубликовал открытое письмо на имя Дональда Трампа, в котором попросил его не строить стену на границе США с Мексикой.

Письмо доступно на портале Berlin.de. В нем Мюллер проводит параллели с Берлинской стеной, которая до 1989 года разделяла Восточный и Западный Берлин.

"Мы, берлинцы, лучше большинства людей знаем, насколько это больно, когда целый континент разделен колючей проволокой и стенами", — пишет Мюллер, добавляя, что разрушение Берлинской стены было одним из лучших моментов 20-го века.

По его словам, нельзя допустить, чтобы исторический опыт берлинцев "поливали грязью" те, кому они во многом обязаны свободой, — американцы.

"Я призываю американского президента: вспомните вашего предшественника Рональда Рейгана. Вспомните его слова: "Снесите эту стену!" И поэтому я говорю: "Дорогой мистер президент, не стройте эту стену!" — резюмирует мэр Берлина.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний — подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, которое, по его словам, начнется "в ближайшие месяцы".