В почтовом терминале Пулково был переполох из-за учебной мины

Петербуржец решил послать за границу посылку с учебной противопехотной миной. Из-за этого в почтовый терминал аэропорта «Пулково» приезжали взрывотехники Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 28 января в почтовый терминал «Пулково» вызвали взрывотехников ОМОН для проверки подозрительной посылки: сотрудники почты в 11:40 при досмотре посылок заметили в одном из отправлений в Америку предмет, похожий на мину.

В результате выяснилось, что в коробке лежит учебная противопехотная мина ПМН-2. Хотя она не представляет опасности, ее передали следственной группе для проверки.