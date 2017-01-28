Абрамовичу предложили арендовать стадион для «Челси» на 999 лет

Хозяева стадиона «Стэмфорд Бридж», домашней арены лондонского футбольного клуба «Челси», предложили владельцу синих Роману Абрамовичу арендовать сооружение на 999 лет. Об этом сообщает The Sun.

По информации британского издания, члены компании-владельца стадиона подавляющим большинством голосов поддержали идею с арендой из-за того, что опасаются за судьбу клуба, в случае если Абрамович потеряет интерес к «Челси». Бизнесмен не заинтересован в этом и рассчитывает выкупить арену целиком. В ином случае он готов рассмотреть вариант переезда команды на другой стадион.

Абрамович приобрел «Челси» в июне 2003 года за 140 миллионов фунтов у британского предпринимателя Кена Бэйтса. За это время российский бизнесмен вложил в футбольный клуб более миллиарда фунтов стерлингов.

После 22 туров нынешнего сезона «Челси» с 55 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Стэмфорд Бридж» принимает домашние матчи «Челси» с 1905 года. Официальное открытие арены состоялось 28 апреля 1877-го. В 2015 году Абрамович выразил готовность вложить 500 миллионов фунтов стерлингов в реконструкцию стадиона, чтобы увеличить его вместимость с 41,8 тысячи зрителей до 60 тысяч.