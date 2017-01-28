Правительство не намерено вводить ограничения на наличные при покупках

Правительство не планирует вводить ограничения на наличные при покупках, заявил журналистам в субботу, 28 января, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Ничего такого не планируется, не будет никаких ограничений наличных покупок, даже в мыслях нет. Есть в целом общемировой тренд, что доля безналичного оборота увеличивается. Но это должно происходить естественным образом, без искусственных решений", — сказал Дворкович.

Глава Минфина Антон Силуанов 21 января предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России, так как эта мера позволила бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной. По его словам, к ограничению надо идти постепенно, начиная с расчетов за крупные покупки.