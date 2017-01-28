Еще
15:09 28.01.2017
Новость часа
13:40
Бизнесмена с плохой репутацией избили и обстреляли в Петербурге
Пришлите свою новость!
15:02
На Марсовом поле завершаются акции в поддержку и против передачи Исаакиевского собора РПЦ
14:54
В почтовом терминале Пулково был переполох из-за учебной мины
14:45
Правительство не намерено вводить ограничения на наличные при покупках
14:36
С. Уильямс переиграла свою сестру Винус и в седьмой раз победила на Australian Open
14:34
Полиция подсчитала участников акций по передаче Исаакия РПЦ
14:25
Женщина и школьник упали на рельсы в московском метро
14:13
В петербургском отделе полиции задержанный до смерти избил сокамерника
14:02
Дворкович рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
14:01
Резник объявил о начале подготовки референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ
13:51
На проспекте Александровской Фермы прорыв и отключение тепла
13:51
Митинг на Марсовом поле: вид сверху
13:40
Бизнесмена с плохой репутацией избили и обстреляли в Петербурге
13:38
СМИ: неизвестные удалили электронные письма убийцы посла Карлова
13:32
Депутат Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея»
13:27
Россиянин Логинов победил в гонке преследования на ЧЕ, Гараничев — второй
13:21
Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе
13:16
Цукерберг выступил против указа Трампа о беженцах
13:08
На Марсовом поле начались митинги за и против передачи Исаакия РПЦ
13:07
Шарапова выпустит автобиографию
12:54
Дочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа
12:50
На Марсовом поле собираются сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ
12:48
Впервые за триста лет выборгский бизнес всё-таки потеснили
12:47
В Кронштадте из горящей поликлиники эвакуировали 15 человек
12:45
В Подмосковье напали на двух сотрудников Росгвардии
12:37
В Петербурге при штурме «музея Новороссии» ранен сотрудник полиции
12:34
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
12:32
Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками
12:25
ДТП на Ириновском: погиб один человек
12:16
Четверо россиян вошли в сотню величайших игроков в истории НХЛ
12:14
На ЛАЭС сработала аварийная защита
12:07
Росатом предложил финансировать строительство новых АЭС в Чехии
11:58
В Петербурге из-за невнимательности взрослых за сутки пострадали трое малышей
11:46
На ЛАЭС рабочие получили сильнейшие ожоги
11:45
Пропажа ребенка на Кузбассе привела к уголовному делу
11:36
Демократы осудили указ Трампа о приостановке приема беженцев в США
11:24
Умер солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович
11:15
СМИ: В Госдуме одобрили введение платы за вход в природные парки России
11:11
В Петербурге дизайнера штор избили, но не ограбили
11:04
В Норвегии обвинили Москву в попытке повлиять на Нобелевский комитет
11:00
В ДТП на Петроградской стороне лихач протаранил пять машин
10:55
Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154 Минобороны
10:50
Петербуржец попросил полицию найти дочь в Риме
10:46
Автомобиль сбил четырех рабочих возле остановки в центре Москвы
10:35
Умер британский актер Джон Херт
10:27
В Петербурге лжеполицейский обманул пенсионерку на 105 тысяч
10:25
После ДТП на Ириновском работали два реанимобиля
10:20
На "Брусничном" скапливается пробка
10:17
Мужчина стрелял из ружья на улицах Красноярска
10:06
В Москве ищут без вести пропавшую девушку
09:58
В разговоре Трампа и Путина примет участие вице-президент США
09:56
Жители Янино-1 остались без воды
02:42
На Итальянской улице поселятся животные из другой реальности
02:26
Markscheider Kunst выйдут на сцену с «Хамелеоном»
02:09
Ездовые собаки побегают за медалями
01:56
Инна Желанная даст концерт в честь 10-летия
01:39
В Мариинском зазвучит дневник Анны Франк
01:31
На «Диалогах» обсудят православную церковь и Трампа
01:17
«Театр post» приглашает петербуржцев погрузиться в музыкальный авангард
00:45
Fitch понизило рейтинг Турции
00:26
Трамп: СМИ - это оппозиционная партия
00:20
Фигуристка Евгения Медведева стала чемпионкой Европы
00:08
Хавбек "Сантоса" отказался переходить в "Зенит": Я не хочу играть в снегу
00:02
Трамп: Сирийские христиане будут в приоритете при приеме беженцев в США
27/01
Биржи США ушли в минус
27/01
Трамп готов к новым переговорам с Мексикой
27/01
В США поднимут останки советского подводного корабля, на котором снимали "К-19" с Харрисоном Фордом
27/01
Болт вернул золотую медаль пекинской Олимпиады
27/01
В центре Канады упал военный самолёт
27/01
На Лебяжьей канавке серьёзно пострадал пешеход
27/01
Госэкспертиза строительных проектов перешла в электронную форму
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
28.01.2017 14:45
0 Комментариев

Правительство не намерено вводить ограничения на наличные при покупках

Правительство не планирует вводить ограничения на наличные при покупках, заявил журналистам в субботу, 28 января, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Ничего такого не планируется, не будет никаких ограничений наличных покупок, даже в мыслях нет. Есть в целом общемировой тренд, что доля безналичного оборота увеличивается. Но это должно происходить естественным образом, без искусственных решений", — сказал Дворкович.

Глава Минфина Антон Силуанов 21 января предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России, так как эта мера позволила бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной. По его словам, к ограничению надо идти постепенно, начиная с расчетов за крупные покупки.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК Эталон
27.01.2017 15:09

Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ

25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
ПАО «Сбербанк России»
26.01.2017 16:05

По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций

Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году совершили в пользу поставщиков услуг ЖКХ 71 млн операций. Объем платежей составил 113,6 млрд рублей, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.01.2017 15:52

Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России

Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2016.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Правительство не намерено вводить ограничения на наличные при покупках
Доллар поднимался выше 60 рублей
ЦБ РФ с февраля начнет проводить валютные интервенции на внутреннем рынке
ЦБ: Прибыль банков возросла почти в пять раз в 2016 году
Финансовая дыра в капитале Выборг-банка составила 1,3 миллиарда рублей
ЦБ потребовал назвать имя сотрудника, который велел закрыть избирательный счет Навального
Цены на нефть растут
Всемирный банк прогнозирует цену на нефть в 2017 году на уровне 55 долларов
СМИ: Минфин и ЦБ за неделю изымут с рынка 3,5 млрд долларов
Доллар и евро продолжают дешеветь
Равнение на карту
Андрей Мовчан: «Дайте этим русским делать всё, что хотят», – скажет Трамп»
Что нам рассказали о «Зените»
Отмена ипотеки с господдержкой: катастрофы не ожидается
Давос-2017: в атмосфере ужаса
На полпути к Нью-Йорку
Евгений Ясин: «Кудрин знает какие-то секреты»
Последняя капля Резервного фонда
Долги по налогам, ЖКХ и связи спишут принудительно
Нефть, 2017 год: кризис отменяется?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий

Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками

скриншот с сайта youtube

Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже

Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Жан Татлян — о сыре и мафии от шоу-бизнеса

Новости компаний
ГК Эталон
27.01.2017 15:09
Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
ПАО «Сбербанк России»
26.01.2017 16:05
По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году совершили в пользу поставщиков услуг ЖКХ 71 млн операций. Объем платежей составил 113,6 млрд рублей, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.01.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России
Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2016.
ПАО «Сбербанк России»
25.01.2017 15:35
Сбербанк делится знаниями с вузами Санкт-Петербурга
Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передаёт книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. Кроме этого, вузы получат доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.01.2017 13:35
Банк «Санкт-Петербург» выдал кредит компании «Совфрахт»
Банк «Санкт-Петербург» осуществил выдачу средств ПАО «Совфрахт», головной компании группы «Совфрахт-Совмортранс», в рамках установленного кредитного лимита на сумму 500 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
24.01.2017 10:15
Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей
По итогам 2016 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 346 млрд рублей, что на 10% выше показателей прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
23.01.2017 10:39
Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
20.01.2017 15:20
110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн
По итогам прошлого года клиенты Северо-Западного банка совершали 110 операций в минуту в мобильном приложении интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.01.2017 11:53
Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
Банк «Санкт-Петербург»
19.01.2017 15:01
Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей
Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году. Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.