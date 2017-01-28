Полиция подсчитала участников акций по передаче Исаакия РПЦ

В акциях за и против передачи Исаакия РПЦ приняли участие две тысячи человек. Такова оценка массовости мероприятий, проходящих на Марсовом поле, от силовиков. Организаторы с такой цифрой не согласны.

В правоохранительных органах «Фонтанке» сообщили, что в мероприятиях, как согласованных, так и нет, приняли участие около 2000 человек с учётом ротации. При этом общественный порядок на Марсовом и вокруг него обеспечивали 140 сотрудников полиции из разных подразделений ГУ МВД.

Организаторы акций озвучили «Фонтанке» иную цифру. По словам оппозиционера Андрея Пивоварова, они насчитали не менее 5 тысяч человек за полтора часа мероприятия.