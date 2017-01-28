С. Уильямс переиграла свою сестру Винус и в седьмой раз победила на Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала верх над своей сестрой Винус со счетом 6:4, 6:4 в финальном матче Открытого чемпионата Австралии, общий призовой фонд которого составляет $ 37,5 млн.

Таким образом, С. Уильямс выиграла этот турнир в седьмой раз в своей карьере. На данный момент рекорд по количеству побед на Australian Open принадлежит австралийке Маргарет Корт, которой эта вершина покорялась 11 раз.

Также эта победа принесла Уильямс 23-ю победу на турнирах серии "Большого шлема" в одиночном разряде, что позволило ей превзойти рекорд немецкой теннисистки Штеффи Граф с 22 триумфами в Открытой эре (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях).

Эта встреча стала 28-й между сестрами Уильямс, причем 12 матчей сестер были сыграны в финалах турниров WTA, и девять из них стали финальными поединками турниров серии "Большого шлема".

Свой первый матч спортсменки провели на Открытом чемпионате Австралии в 1998 году. Тогда во встрече второго круга сильнее оказалась Винус, победившая со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Общая статистика игр Серены и Винус Уильямс составляет 17:11.