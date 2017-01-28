В петербургском отделе полиции задержанный до смерти избил сокамерника

В отделе МВД Пушкинского района Петербурга найден мертвым мигрант из Средней Азии, которого задержали за административное правонарушение. По версии следствия, его избил другой задержанный.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Петербургу, в камере для административно задержанных ОМВД по Пушкинскому району ночью 28 января совершено убийство 39-летнего приезжего из Узбекистана, который был задержан за нарушение миграционного законодательства.

По версии следствия, потерпевшего во время ссоры избил до смерти 24-летний ранее судимый мужчина, который находился с ним в одной камере. Полиция проводит свою служебную проверку.