Резник объявил о начале подготовки референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ

Депутат Максим Резник объявил о запуске процедуры проведения референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", об этом он заявил на встрече на Марсовом поле в защиту музея "Исаакиевский собор". "Нас тут тысячи, но посмотрим, что вечером покажут в новостях. Для "этих 5 человек" говорю: мы начинаем процедуру согласования референдума", – заявил депутат.

Митингующие поддержали это решение выкриками "не отдадим".

"Губернатор сказал "все решено", мы говорим: "Все только начинается", – этими словами Резник завершил официальную часть мероприятия. Депутаты продолжают общаться с пришедшими.