Митинг на Марсовом поле: вид сверху

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Напомним, ранее были поданы сразу три заявки о проведении мероприятия 28 января на Марсовом поле. Противники передачи Исаакиевского собора намерены провести акцию протеста в в виде встречи с избирателями: депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский, Алексей Ковалев и оппозиционер Андрей Пивоваров хотели провести митинг, Смольный отказал в согласовании по причине того, что место уже заявлено под проведение акции представителями Национально-освободительного движения (НОД), которые в количестве около 700 человек намерены выступать именно в этот день и в этом месте якобы в первую очередь против политики Центробанка и его кредитной ставки. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намерен провести православный активист Иван Паньков.

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что вопрос решен. В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея церкви вызвала большой резонанс в обществе. На народном сходе 13 января противники решения властей объявили о планах на проведение протестного митинга 28 января на Марсовом поле.

Кроме того, оппозиционеры обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ, однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.