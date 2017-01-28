Дворкович рассказал о переговорах с Белоруссией по газу

По словам российского вице-премьера Аркадия Дворковича, в данный момент прогресс в переговорах с белорусской стороной об оплате за газ по первоначальной формуле отсутствует, передает РИА Новости.

«Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Но в любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — сказал он.

Дворкович также отметил, что, несмотря на это, переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился найти альтернативу российской нефти.