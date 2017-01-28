На проспекте Александровской Фермы прорыв и отключение тепла

В Невском районе Петербурга из-за коммунальной аварии, произошедшей днем 28 января, до вечера отключено отопление в пяти жилых домах.

Во дворе дома 9 на проспекте Александровской Фермы прорвало трубу с горячей водой, сообщают очевидцы в социальных сетях. «Лужа окутывает дом, пар поднимается почти до 5-го этажа», – делится впечатлениями местный житель.

В пресс-службе ГУП ТЭК сообщили, что авария незначительная: прорвало трубу диаметром 159 мм, из-за чего в 13.30 отключено отопление в пяти близлежащих домах. Ремонт планируется завершить к 20.00 сегодняшнего дня.