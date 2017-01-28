Бизнесмена с плохой репутацией избили и обстреляли в Петербурге

Задержаны четверо мужчин, предположительно, знакомых с жертвой. Они гонялись за 26-летним предпринимателем на машине по всему Фрунзенскому району.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, уголовный розыск 27 января около 23.30 на проспекте Космонавтов, у дома 26, задержал четверых петербуржцев в возрасте от 23 до 29 лет. Полицейские действовали по наводке от 26-летнего бизнесмена. Он заявил, что около 23 часов того же дня на проезжей части перекрестка проспекта Славы и улицы Будапештской к нему подошли эти четверо и начали избивать. После пары ударов по голове мужчина начал вырываться и побежал. За ним на «Мерседесе» следовали его обидчики. В районе дома 29 на улице Типанова они несколько раз выстрелили в него в область головы и живота. Но бизнесмен бежал не просто так, а к своему автомобилю. Ему далось сесть в салон «Сузуки» и скрыться.

Однако погоня не закончилась, и у дома 28/1 на проспекте Космонавтов жертву догнали, опять начали бить. Когда он затих на асфальте, у него отобрали «Блэкберри» и оставили. Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован.

По данному факту следственным отделом по Московскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «разбой». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, остальные задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

По данным «Фонтанки», 26-летний пострадавший – генеральной директор небольшой фирмы, офис которой находится в густонаселенном офисном центре на улице Белы Куна. Официально ООО жертвы занимается сдачей в лизинг легковых автомобилей. Однако ее директор известен не этим. На сайтах, где ищущие работу петербуржцы обмениваются негативной информацией о работодателях, его фамилия упоминается не раз. В частности, горожане сообщают, что он предлагает работу в развивающейся стивидорной компании грузчиком. За свои хлопоты при устройстве в порт якобы берет порядка 3 тысяч рублей, после чего пропадает. На других ресурсах мужчина с теми же данными выступает как посредник при оформлении таможенных пропусков. Стоимость его услуг также оценивается в 3 тысячи потерянных рублей.