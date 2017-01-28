Депутат Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея»
На встрече на Марсовом поле продолжается акция за сохранение музея Исаакиевского собора. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», перед собравшимися выступили депутаты ЗакСа, член совета по правам человека Наталья Евдокимова, оппозиционер Андрей Пивоваров. В числе прочих депутат ЗакСа Алексей Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея в Исаакиевском соборе». Также он добавил, что музейное сообщество подсчитало: переезд музея Исаакиевского собора обойдётся бюджету в 3 млрд рублей.
Кроме того, перед собравшимися выступил бывший депутат ЗакСа и Госдумы Константин Севенард, сообщив, что он родственник Николая II. Он заявил, что отдельные депутаты Госдумы пытаются разделить общество, делая неразумные заявления.
Справка:
Напомним, ранее были поданы сразу три заявки о проведении мероприятия 28 января на Марсовом поле. Противники передачи Исаакиевского собора намерены провести акцию протеста в в виде встречи с избирателями: депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский, Алексей Ковалев и оппозиционер Андрей Пивоваров хотели провести митинг, Смольный отказал в согласовании по причине того, что место уже заявлено под проведение акции представителями Национально-освободительного движения (НОД), которые в количестве около 700 человек намерены выступать именно в этот день и в этом месте якобы в первую очередь против политики Центробанка и его кредитной ставки. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намерен провести православный активист Иван Паньков.
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что вопрос решен. В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея церкви вызвала большой резонанс в обществе. На народном сходе 13 января противники решения властей объявили о планах на проведение протестного митинга 28 января на Марсовом поле.
Кроме того, оппозиционеры обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ, однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.