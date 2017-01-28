Депутат Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея»

На встрече на Марсовом поле продолжается акция за сохранение музея Исаакиевского собора. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», перед собравшимися выступили депутаты ЗакСа, член совета по правам человека Наталья Евдокимова, оппозиционер Андрей Пивоваров. В числе прочих депутат ЗакСа Алексей Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея в Исаакиевском соборе». Также он добавил, что музейное сообщество подсчитало: переезд музея Исаакиевского собора обойдётся бюджету в 3 млрд рублей.

Кроме того, перед собравшимися выступил бывший депутат ЗакСа и Госдумы Константин Севенард, сообщив, что он родственник Николая II. Он заявил, что отдельные депутаты Госдумы пытаются разделить общество, делая неразумные заявления.