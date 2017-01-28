Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе

Полиция запретила использование звукоусиливающих средств на встрече защитников музея «Исаакиевский собор».

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», депутаты Максим Резник, Алексей Ковалев и Борис Вишневский вынуждены были убрать мегафоны после просьбы полиции, теперь они выступают перед собравшимися 500 – 1000 пришедшими на митинг, повышая голос.

Стоит отметить, что одновременно на митинге НОДа звучит патриотическая музыка из колонок.

Напомним, 28 января на Марсовом поле проходят сразу три акции на тему передачи Исаакиевского собора РПЦ: там сошлись как противники, так и сторонники решения властей. Депутаты Законодательного собрания Петербурга проводят протестное мероприятие в формате встречи с избирателями, так как этот вид акции не требует согласования. Им идейно противостоят активисты НОДа, которые заявили о проведении в этот день акции против политики Центробанка и его кредитной ставки, но с возможностью высказаться и по теме Исаакия. Также о проведении акции заявил православный активист Иван Паньков, который намерен был вывести около 50 соратников из числа активистов Евразийского союза, «Народного собора» и других аналогичных организаций.

О передаче Исаакиевского собора РПЦ стало известно в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В 2015 году он ответил церкви отказом по этому вопросу, однако после личной просьбы патриарха Кирилла изменил свое мнение.