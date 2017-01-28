Еще
15:10 28.01.2017
Новость часа
13:40
Бизнесмена с плохой репутацией избили и обстреляли в Петербурге
Пришлите свою новость!
15:02
На Марсовом поле завершаются акции в поддержку и против передачи Исаакиевского собора РПЦ
14:54
В почтовом терминале Пулково был переполох из-за учебной мины
14:45
Правительство не намерено вводить ограничения на наличные при покупках
14:36
С. Уильямс переиграла свою сестру Винус и в седьмой раз победила на Australian Open
14:34
Полиция подсчитала участников акций по передаче Исаакия РПЦ
14:25
Женщина и школьник упали на рельсы в московском метро
14:13
В петербургском отделе полиции задержанный до смерти избил сокамерника
14:02
Дворкович рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
14:01
Резник объявил о начале подготовки референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ
13:51
На проспекте Александровской Фермы прорыв и отключение тепла
13:51
Митинг на Марсовом поле: вид сверху
13:40
Бизнесмена с плохой репутацией избили и обстреляли в Петербурге
13:38
СМИ: неизвестные удалили электронные письма убийцы посла Карлова
13:32
Депутат Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея»
13:27
Россиянин Логинов победил в гонке преследования на ЧЕ, Гараничев — второй
13:21
Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе
13:16
Цукерберг выступил против указа Трампа о беженцах
13:08
На Марсовом поле начались митинги за и против передачи Исаакия РПЦ
13:07
Шарапова выпустит автобиографию
12:54
Дочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа
12:50
На Марсовом поле собираются сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ
12:48
Впервые за триста лет выборгский бизнес всё-таки потеснили
12:47
В Кронштадте из горящей поликлиники эвакуировали 15 человек
12:45
В Подмосковье напали на двух сотрудников Росгвардии
12:37
В Петербурге при штурме «музея Новороссии» ранен сотрудник полиции
12:34
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
12:32
Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками
12:25
ДТП на Ириновском: погиб один человек
12:16
Четверо россиян вошли в сотню величайших игроков в истории НХЛ
12:14
На ЛАЭС сработала аварийная защита
12:07
Росатом предложил финансировать строительство новых АЭС в Чехии
11:58
В Петербурге из-за невнимательности взрослых за сутки пострадали трое малышей
11:46
На ЛАЭС рабочие получили сильнейшие ожоги
11:45
Пропажа ребенка на Кузбассе привела к уголовному делу
11:36
Демократы осудили указ Трампа о приостановке приема беженцев в США
11:24
Умер солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович
11:15
СМИ: В Госдуме одобрили введение платы за вход в природные парки России
11:11
В Петербурге дизайнера штор избили, но не ограбили
11:04
В Норвегии обвинили Москву в попытке повлиять на Нобелевский комитет
11:00
В ДТП на Петроградской стороне лихач протаранил пять машин
10:55
Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154 Минобороны
10:50
Петербуржец попросил полицию найти дочь в Риме
10:46
Автомобиль сбил четырех рабочих возле остановки в центре Москвы
10:35
Умер британский актер Джон Херт
10:27
В Петербурге лжеполицейский обманул пенсионерку на 105 тысяч
10:25
После ДТП на Ириновском работали два реанимобиля
10:20
На "Брусничном" скапливается пробка
10:17
Мужчина стрелял из ружья на улицах Красноярска
10:06
В Москве ищут без вести пропавшую девушку
09:58
В разговоре Трампа и Путина примет участие вице-президент США
09:56
Жители Янино-1 остались без воды
02:42
На Итальянской улице поселятся животные из другой реальности
02:26
Markscheider Kunst выйдут на сцену с «Хамелеоном»
02:09
Ездовые собаки побегают за медалями
01:56
Инна Желанная даст концерт в честь 10-летия
01:39
В Мариинском зазвучит дневник Анны Франк
01:31
На «Диалогах» обсудят православную церковь и Трампа
01:17
«Театр post» приглашает петербуржцев погрузиться в музыкальный авангард
00:45
Fitch понизило рейтинг Турции
00:26
Трамп: СМИ - это оппозиционная партия
00:20
Фигуристка Евгения Медведева стала чемпионкой Европы
00:08
Хавбек "Сантоса" отказался переходить в "Зенит": Я не хочу играть в снегу
00:02
Трамп: Сирийские христиане будут в приоритете при приеме беженцев в США
27/01
Биржи США ушли в минус
27/01
Трамп готов к новым переговорам с Мексикой
27/01
В США поднимут останки советского подводного корабля, на котором снимали "К-19" с Харрисоном Фордом
27/01
Болт вернул золотую медаль пекинской Олимпиады
27/01
В центре Канады упал военный самолёт
27/01
На Лебяжьей канавке серьёзно пострадал пешеход
27/01
Госэкспертиза строительных проектов перешла в электронную форму
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
28.01.2017 13:21

Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе

Полиция запретила использование звукоусиливающих средств на встрече защитников музея «Исаакиевский собор».

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», депутаты Максим Резник, Алексей Ковалев и Борис Вишневский вынуждены были убрать мегафоны после просьбы полиции, теперь они выступают перед собравшимися 500 – 1000 пришедшими на митинг, повышая голос.

Михаил Огнев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Стоит отметить, что одновременно на митинге НОДа звучит патриотическая музыка из колонок.

Напомним, 28 января на Марсовом поле проходят сразу три акции на тему передачи Исаакиевского собора РПЦ: там сошлись как противники, так и сторонники решения властей. Депутаты Законодательного собрания Петербурга проводят протестное мероприятие в формате встречи с избирателями, так как этот вид акции не требует согласования. Им идейно противостоят активисты НОДа, которые заявили о проведении в этот день акции против политики Центробанка и его кредитной ставки, но с возможностью высказаться и по теме Исаакия. Также о проведении акции заявил православный активист Иван Паньков, который намерен был вывести около 50 соратников из числа активистов Евразийского союза, «Народного собора» и других аналогичных организаций.

Михаил Огнев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

О передаче Исаакиевского собора РПЦ стало известно в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В 2015 году он ответил церкви отказом по этому вопросу, однако после личной просьбы патриарха Кирилла изменил свое мнение.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01

Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»

В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00

В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод

В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20

КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК

Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Марсовом поле завершаются акции в поддержку и против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Полиция подсчитала участников акций по передаче Исаакия РПЦ
Резник объявил о начале подготовки референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ
На проспекте Александровской Фермы прорыв и отключение тепла
Митинг на Марсовом поле: вид сверху
Депутат Ковалев предложил создать движение «Православные в защиту музея»
Депутатам запретили использовать мегафоны на встрече за сохранение музея в Исаакиевском соборе
На Марсовом поле начались митинги за и против передачи Исаакия РПЦ
На Марсовом поле собираются сторонники и противники передачи Исаакия РПЦ
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 января
Битва за Исаакий на Потешном поле
Блокада: Железные герои войны
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилле Песси vs Фиделя Кастро
Тротуары останутся без соли, держитесь
Как Петербург вывернулся из сетки Lifenews
О чем горожане просили грифонов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий

Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками

скриншот с сайта youtube

Вышенков: Ладно, что Пиотровский — еврей, так Толстой — тоже

Несколько тысяч горожан возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Жан Татлян — о сыре и мафии от шоу-бизнеса

Новости компаний
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.