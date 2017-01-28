На Марсовом поле начались митинги за и против передачи Исаакия РПЦ
В центре Петербурга, на Марсовом поле, начались митинги за и против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Как передает корреспондент «Фонтанки», противники передачи храма надели отличительные знаки – синие ленточки.
В то же время один из их лидеров, депутат петербургского парламента Борис Вишневский, уверяет представителей СМИ, в данный момент проходит встреча депутатов с избирателями.
Одновременно с противниками выступают и защитники идеи передачи музея церкви – представители Национально-освободительного движения. Несмотря на заявленное число в 700 человек, их собралось лишь около 20.
В данный момент люди еще продолжают приходить на митинг. К началу акции на Марсовом поле собралось по разным оценкам от 500 до 1000 человек
Несколько десятков сотрудников полиции следят за порядком на Марсовом поле, также по периметру расставлены автозаки и машины с ОМОН.
Справка:
Напомним, ранее были поданы сразу три заявки о проведении мероприятия 28 января на Марсовом поле. Противники передачи Исаакиевского собора намерены провести акцию протеста в виде встречи с избирателями: депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский, Алексей Ковалев и оппозиционер Андрей Пивоваров хотели провести митинг, Смольный отказал в согласовании по причине того, что место уже заявлено под проведение акции представителями Национально-освободительного движения (НОД), которые в количестве около 700 человек намерены выступать именно в этот день и в этом месте якобы в первую очередь против политики Центробанка и его кредитной ставки. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намерен провести православный активист Иван Паньков.
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея церкви вызвала большой резонанс в обществе. На народном сходе 13 января противники решения властей объявили о планах на проведение протестного митинга 28 января на Марсовом поле.
Кроме того, оппозиционеры обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ, однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.