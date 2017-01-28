На Марсовом поле начались митинги за и против передачи Исаакия РПЦ

В центре Петербурга, на Марсовом поле, начались митинги за и против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Как передает корреспондент «Фонтанки», противники передачи храма надели отличительные знаки – синие ленточки.

В то же время один из их лидеров, депутат петербургского парламента Борис Вишневский, уверяет представителей СМИ, в данный момент проходит встреча депутатов с избирателями.

Одновременно с противниками выступают и защитники идеи передачи музея церкви – представители Национально-освободительного движения. Несмотря на заявленное число в 700 человек, их собралось лишь около 20.

В данный момент люди еще продолжают приходить на митинг. К началу акции на Марсовом поле собралось по разным оценкам от 500 до 1000 человек

Несколько десятков сотрудников полиции следят за порядком на Марсовом поле, также по периметру расставлены автозаки и машины с ОМОН.