СМИ: неизвестные удалили электронные письма убийцы посла Карлова

Электронный почтовый ящик Мевлюта Мерта Алтынташа, убийцы посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, был полностью очищен неизвестными через 2,5 часа после совершенного им преступления, сообщает газета Sabah в субботу.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".